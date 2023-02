Meijer et Vanaken délivrent le Club Bruges face à La Gantoise, Buchanan échappe à la rouge

Après trois partages consécutifs en championnat (et une défaite en Champions League), les Brugeois ont pris le dessus sur Gand pour s’imposer 2-0 grâce à un but de Bjorn Meijer (72e) et un penalty de Hans Vanaken (90e+3).

En difficulté depuis plusieurs mois, les Brugeois signent une deuxième victoire seulement sur ses 12 derniers matches de championnat.

Gand, fatigué par son match de Conference League jeudi, a bien tenu tête aux Blauw en Zwart mais n’a pas pu rivaliser sur la longueur. Les Buffalo’s peuvent toutefois se plaindre de l’arbitrage. A la demi-heure de jeu, l’arbitre Lambrecht et le VAR n’ont pas sanctionné Tajon Buchanan pour un coup de coude volontaire à l’égard d’Emmanuel Orban.

Grâce à ce succès, Bruges défend sa quatrième place avec 46 points et repousse les Gantois à 4 longueurs (42 points).