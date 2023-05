Mehdi Nebbou donne des indications concernant la fin de la série HPI

HPI est la série évènement diffusée sur La Une et disponible sur Auvio. Mehdi Nebbou, qui incarne l'inspecteur Karadéc, en dit plus sur la suite de la série, l'écriture de la saison 4 et sur sa relation avec Audrey Fleurot.

Pour le "6-8" sur La Une, David Barbet a rencontré Mehdi Nebbou. Le comédien de 49 ans fait une belle déclaration à Audrey Fleurot : "On se connaît depuis 12 ans avec Audrey. C'est intense. Elle est surprenante, pleine de fantaisie. Cela devient une machine à blagues sur le plateau de tournage. Il y a un truc beau et rare qui se passe avec elle. Avec Audrey, c'est le plus beau duo de ma vie."

Mehdi Nebbou a souvent joué des rôles très sérieux que ce soit dans "Engrenages" ou encore dans "Le bureau des légendes", il dévoile qu'il souhaite aller plus vers la comédie : "Mon psy me dit que je dois aller vers la comédie. Je suis un clown réservé dans HPI. J'apprends à me faire confiance dans la comédie, j'aimerais bien dépasser ce cap même au risque de me planter."

Mehdi Nebbou dévoile qu'il y aura une saison 4 de la série HPI mais il parle aussi de la fin de cette fiction : "Absolument, il y aura une saison 4. Elle est en écriture en ce moment. La fin de la saison 3 ne peut pas se passer d'une saison 4. On n'aimerait pas faire la saison de trop par respect aux spectateurs et pour la beauté de l'aventure. Le chiffre 5 trotte dans nos têtes. Pour l'instant, les bruits de couloir c'est une fin pour la saison 5."

