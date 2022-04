Mehdi Carcela après son dernier match pour le Standard : "Je quitte ma famille"

Carcela est resté très évasif sur son avenir : "On va encore me voir sur le terrain mais je ne sais pas où. On ne sait pas ce que le destin nous réserve. Une chose est sûre, je resterai toujours un Standarman".

L’enfant terrible de Sclessin, est aussi revenu sur ses meilleurs moments au Standard : "Le meilleur souvenir c’est quand on a été champion. Je retiens aussi mon retour après mon accident. Cette année-là on s’était fait voler le titre (ndlr : Le Standard avait perdu le titre face à Genk et avait été victime d’une lourde commotion cérébrale dans le dernier match des PO, pour le titre). On avait terminé deuxième et on avait remporté la coupe".

Il a conclu son interview en rendant hommage aux supporters : "Je tiens à vous remercier pour tout votre soutien tout au long de ma carrière. C’est pour vous que je jouais. Si vous n’étiez pas là, je n’aurais pas eu le plaisir de jouer au foot. Merci pour tout".