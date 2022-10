Mehdi Bayat sur les difficultés de Charleroi et la débâcle à Saint-Trond : "Notre premier non-match, à tous points de vue"

Le groupe est toujours à 100% derrière le coach.

Malgré cette période noire, Bayat ne panique pas. "Je dois rester au-dessus de la mêlée. Je vais dire au groupe et au staff que je continue à avoir pleine confiance et qu'il faut garder la sérénité. Mais je vais aussi tout faire pour booster le staff et le groupe. Et j'ai une certitude : le groupe lui-même est toujours à 100% derrière le coach."

Les Carolos auront l'occasion de rebondir dès ce mardi, à domicile face à Courtrai.