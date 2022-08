Mehdi Bayat sur le probable départ d'Anass Zaroury à Burnley : "Il y a une volonté du joueur de partir et des discussions sont en cours"

Ce jeudi, Mehdi Bayat a confirmé que le transfert était en bonne voie, mais a assuré que les discussions n'étaient pas encore terminées. "Il y a un intérêt réel, et des discussions sont en cours. Il y a aussi une volonté du joueur de partir."

L'entraîneur carolo Edward Still n'a pas repris Zaroury pour le match de ce vendredi à domicile face au FC Bruges. Un choix approuvé par Bayat. "Je pense que c'est justifié pour la simple et bonne raison qu'on ne joue pas contre le Club de Bruges avec quelqu'un qui risquerait de ne pas avoir la tête à 100% sur le terrain. Je pense que c'est un très bon choix de la part du coach."