Mehdi Bayat sur le futur de Charleroi : "On cherche des investisseurs qui sont là pour le bien du club, pas juste pour donner de l’argent"

Lundi, Mehdi Bayat était l’invité de l’émission La Tribune. L’administrateur délégué de Charleroi est revenu sur de nombreux points. Parmi ceux-ci, la volonté de continuer à faire grandir le club.

Charleroi revit ces derniers temps avec le retour de Felice Mazzu. Le club carolo lutte pour accéder aux Europe PO. Et pour continuer à grandir, Mehdi Bayat n’est pas contre l’arrivée de nouveaux investisseurs. Mais à une condition comme il l’explique sur le plateau de La Tribune :

"Oui, nous sommes toujours à la recherche de partenaires et je veux toujours faire grandir le club pour concurrencer les plus grands. Mais parfois, des investisseurs ne sont pas toujours là pour le bien du club. Certains clubs peuvent compter sur de gros partenaires qui perdent des millions en injectant de l’argent. Et moi ça m’énerve."

L’administrateur délégué de Charleroi ne comprend pas que certains clubs vivent au-dessus de leurs moyens : "Moi, je dois gérer l’aspect financier et je ne peux pas avoir quelqu’un qui envoie de l’argent continuellement. Le football belge va droit dans le mur si on continue de faire comme ça. À un moment donné, on risque de couper l’hémorragie et ça pourrait faire mal à certains clubs."

Il faut retenir qu’on a offert les dix plus belles années du club sur toute l’histoire.

Enfin, Mehdi Bayat est aussi revenu sur les soucis qu’il rencontre parfois avec ses supporters. Et Mehdi de conclure : "Le souci, c’est que le foot, ça reste un sport émotionnel. Il faut qu’on communique plus à l’heure d’aujourd’hui avec nos supporters. Et ce qu’il faut retenir, c’est qu’on a offert les dix plus belles années du club sur toute l’histoire."