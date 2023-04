Mehdi Bayat sur la décision du match Charleroi – Malines : "Il y a déjà eu un précédent et aucune équipe n’a été en appel de la décision"

Ce vendredi 7 avril, le CBAS va se pencher sur le dossier du match arrêté Charleroi-Malines du 12 novembre par la faute des supporters carolos. Le match doit pour le moment être rejoué. L’instance se penchera sur le dossier et rendra une décision "le plus vite possible".

Souvenez-vous, le 12 novembre, alors que Charleroi mène au score, le match est arrêté suite à un jet de fumigènes de ses propres supporters. Si le forfait est acté dans un premier temps pour jet à répétition, dans un second temps, un vice de procédure est soulevé. L’arbitre du match a arrêté le match sans prévenir le commissaire de police. Et Mehdi Bayat réagit à ses concurrents pour le top 8 qui saisissent le CBAS qui examinera l’affaire ce vendredi 7 avril. Pour l’Administrateur délégué de Charleroi, il y a un précédent comme il l’explique lors de l’émission La Tribune.

"On est régi par un règlement et la loi doit être la même pour tout le monde. Sur ce qu’on a vécu sur ce match-là, il y a un précédent. Et c’est ce que je reproche aujourd’hui, c’est qu’on fasse passer Charleroi pour le mauvais garçon qui essaye de voler les points du match. Il y a deux ans, Saint-Trond joue contre Genk. Il y a eu des fumigènes qui ont fait que la phase une a été déclenchée. S’ensuivent les autres phases dont la troisième. Pour enclencher cette phase trois, c’est qu’il y a eu des choses graves. Et dans ce match, l’arbitre déclenche cette phase trois, mais n’appelle pas le commissaire et le responsable sécurité pour pouvoir le faire. Le match se termine et Saint-Trond perd sur un score de forfait. Le club vérifie le règlement et va à la commission des litiges qui constate un manquement au règlement. Chaque équipe récupère finalement un point. Et aucune autre équipe n’a été en appel de la décision."

Un match qui pourrait donc servir dans la défense de Charleroi ? "Ce que je dis aujourd’hui, c’est pourquoi la commission des litiges objective à travers 35 pages une décision qui dit clairement que le règlement n’a pas été respecté. Et qu’on nous pose la question. Et parce que Charleroi est fair-play, on n’a pas de problème à rejouer le match en commençant à 0-0 à huis clos."