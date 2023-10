Mehdi Bayat : "On peut à nouveau regarder un peu sereinement devant nous et c’est le plus important"

Charleroi s’est imposé sur le fil du rasoir ce vendredi face au RWDM, avec un but tombé à la 101e minute. Un succès qui a fait chavirer le Mambourg et qui a surtout permis à Felice Mazzu et Mehdi Bayat de pousser un ouf de soulagement.

Le directeur général des Zèbres était satisfait de la prestation des siens au micro de Lancelot Meulewaeter mais surtout très heureux que le Sporting ait réussi à renverser la situation : "Evidemment dénouement exceptionnel. On a eu un match quasiment à sens unique en réalité jusqu’à une grosse bourde qu’on ne peut pas faire à ce niveau-là. Et puis finalement ça a déclenché quelque chose au sein de cette équipe. On a vraiment vu cette révolte qu’on a attendue et qu’on n’a pas vue contre l’Union. Ce soir, poussé par un public exceptionnel, qui jusqu’au bout a fait en sorte que cette équipe trouve la force et les ailes nécessaires pour accomplir un miracle, c’est le retour du Felice time".

Pourtant, à quelques minutes du coup de sifflet final, Mehdi Bayat n’affichait pas le même sourire en tribune : "A ce moment, je suis ko technique en voyant ce qu’il vient de se passer. Et c’est ça la magie du foot. C’est que là maintenant je vais passer une belle soirée, je vais bien dormir, profiter pleinement de ces moments de magie. Et j’espère que les spectateurs qui sont là ce soir vont vivre la même chose".

Après la grosse déconvenue subie face à l’Union, les Zèbres devaient réagir, et les dirigeants se sont bougés en coulisse pour essayer de remettre le train sur les bons rails : "On a vécu une semaine où après l’Union on a gardé de la sérénité et du calme, du sérieux, du travail et en même temps une prise de conscience qu’il doit se passer quelque chose. Et aujourd’hui, j’ai senti vraiment tout un club uni. Il y a eu des moments d’échanges avec le représentant de nos ultras, les joueurs. Il y a eu un soutien et quelque chose qui crée vraiment ce genre de communion où on se dit que ça va tourner. C’est ce qu’il s’est passé et c’est le plus important".

Cette victoire face au RWDM, Mehdi Bayat espère qu’elle sera le déclencheur d’une belle série pour les Zèbres : "Aujourd’hui, à deux minutes près, à une bourde près, je suis encore affalé dans ma tribune et je n’arrive pas à vous parler. C’est ça aussi le football. Le plus important c’est que si on fait l’analyse du match et de ce qu’on a vu, des datas, de la possession, des expected goals et de tout ce qu’on a envie, Charleroi était largement au-dessus. Mais le plus important, c’est que c’est trois points qui nous repositionnent complètement. Et aujourd’hui, on peut à nouveau regarder un peu sereinement devant nous et c’est le plus important".