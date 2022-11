Mehdi Bayat heureux de retrouver Felice Mazzù : "À l'époque, je le présentais comme le futur Sir Alex Ferguson de Charleroi"

Peu avant le début du match opposant son équipe à Malines, Mehdi Bayat a commenté au micro de Jérémie Baise le retour imminent de Felice Mazzù au poste de T1 du Sporting de Charleroi. Par ce choix fort, le président carolo espère ramener de la sérénité à son club et être à l'aube d'une longue collaboration avec l'ancien entraineur de Genk, l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht.

Triste spectacle ce samedi soir au Mambourg. Pour protester contre les résultats et la gestion du club, des "supporters" ont, par des jets de fumigènes, forcé M. Vergoote à siffler prématurément l'arrêt de la rencontre... alors que le Sporting menait 1-0. Bien qu'ils pouvaient espérer se rapprocher des PO2 et distancer un peu un concurrent direct, les joueurs carolos vont donc se voir infliger une défaite sur tapis vert. C'est dans un climat difficile que débarquera Felice Mazzù, dont la nomination est intervenue quelques heures avant la rencontre. Ce qui n'était pas lié aux rumeurs de mouvement de protestation durant la rencontre selon Mehdi Bayat. "C'était déjà prévu lorsqu’on a finalisé hier avec Felice d’annoncer ça aujourd’hui, et puis à un moment on a entendu qu’il y allait avoir différentes fuites au niveau de la presse, donc on a décidé de lâcher l’info qu’on voulait en réalité annoncer plus ou moins avant le match."

Ma volonté a toujours été de travailler à long terme avec Felice

En actant le retour d'un entraineur qui a marqué de son empreinte le club, Bayat espérait envoyer un message fort à tous ceux qui gravitent autour du Sporting de Charleroi. "La volonté c’était de pouvoir dire à nos supporters, à notre staff, à nos joueurs qu'on sait où on est en train d’aller. J’espère que ça va permettre aux joueurs de se transcender, de vouloir se montrer à leur nouvel entraineur, d’avoir une bonne ambiance dans le stade, et de montrer à nos supporters qu‘on a fait un choix symbolique important. Felice, ce n'est pas n'importe qui, c’est quelqu’un qui a marqué l’histoire du club."