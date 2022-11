Mehdi Bayat, furieux contre les fauteurs de troubles : "Cette minorité de supporters a pissé sur le blason de Charleroi"

Alors que le Sporting de Charleroi menait au score sur sa pelouse face à Malines (1-0), une partie des supporters a décidé d’interrompre définitivement la rencontre en lançant, pour la troisième fois de la partie, des fumigènes sur le terrain. Mehdi Bayat, critiqué et contesté par cette minorité de "fans", s’est présenté au micro de la RTBF à l’issue la rencontre.

"Le pire, c’est que le geste était prémédité. Les Ultras sont venus aujourd’hui prévenir le staff et le personnel du club. Ils leur ont dit qu’ils allaient le faire, que Charleroi gagne ou pas. On ne peut pas se dire supporter et faire ce qu’ils ont fait. On s’est battus toute la semaine, on sort d’une défaite en Coupe de Belgique qui nous a fait très mal. Frank Defays et son staff ont fait en sorte que les joueurs aient envie d’aller chercher cette victoire et c’est ce qu’ils étaient en train de faire. On avait le contrôle du match malgré l’ambiance délétère qu’ils ont créée durant la rencontre. Ils ont accompli leur plan jusqu’au bout en faisant arrêter la rencontre. Mais pourquoi ? Quel est leur objectif ? Ils ont montré leur vrai visage. Tout le stade a compris que, malheureusement, une partie de nos supporters, les Ultras notamment, ne soutiennent pas le club", a expliqué le président carolo au micro de Jérémie Baise.

On me reproche de faire en sorte que le Sporting reste en vie et soit sain ?

Furieux, Mehdi Bayat a tenu à préciser qu’il ne fallait pas mettre tous les supporters dans le même panier : "Il y a une minorité, notamment nos Ultras, qui sont en train d’activer une propagande. Ça fait 20 ans que je travaille à Charleroi, 10 ans que je me bats pour le club du matin au soir. Les dirigeants de Malines m’ont félicité avant le match en me disant qu’ils regrettaient de ne pas avoir vendu un joueur pour pouvoir équilibrer leur bilan. Ils viennent de perdre 6 millions d’euros. Et moi on me reproche de bien gérer Charleroi. On me reproche de faire en sorte que le Sporting reste en vie et soit sain ? Ce soir on était en train de se battre pour gagner ce match et on l’arrête contre moi ? Ils ont pissé sur le blason. Ils ont fait ça devant le public, devant des joueurs qui se battaient pour gagner".

Avant de remettre en cause le règlement, qui stipule qu’une deuxième interruption signifie la fin de la rencontre et un score de forfait pour l’équipe responsable des faits : "Ce règlement qui donne autant de pouvoir aux supporters… Un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Ils voulaient arrêter le match et ils l’ont arrêté. Ils ont voulu montrer qu’ils avaient le pouvoir, que c’était eux Charleroi".

Une minorité de personnes a décidé de prendre tout un club en otage

"Je ne peux pas faire un pas de côté", a poursuivi Bayat. Je ne vais pas abandonner toutes les personnes qui me soutiennent. Mon personnel, les gens dans le club. Je ne peux pas partir. Je reste l’actionnaire majoritaire du club, il faut être réaliste. Je me suis toujours battu pour Charleroi. Ca fait 10 que le Sporting est en train de vivre les meilleures années de son histoire. Le Sporting n’a jamais été aussi stable, ni financièrement, ni sportivement de toute son histoire".

Avant de conclure : "On est en train de vivre une vendetta. Une minorité de personnes a décidé de prendre tout un club en otage. Je ne peux pas me battre contre ça. Il va falloir réfléchir et prendre des mesures pour faire en sorte que ce genre d’actions ne se produisent plus. Je veux bien qu’on critique et qu’on dise que Charleroi fait une mauvaise saison sportive, mais qu’on laisse Charleroi perdre sur le terrain, pas de cette manière-là".