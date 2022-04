Mehdi Bayat est l'actionnaire majoritaire du Sporting Charleroi depuis mars 2021

Mehdi Bayat est devenu l'actionnaire majoritaire du Sporting Charleroi au mois de mars 2021. C'est ce qu'annonce La Dernière Heure dans son édition du jour. Le journal se base sur un rapport de l’UEFA, intitulé "Le paysage européen des clubs de foot", qui dévoile l’information.

L'administrateur délégué du club a racheté les parts que détenait Fabien Debecq, le président du club, depuis le rachat du Sporting en septembre 2012. Cela fait donc plus d’un an que Mehdi Bayat est le nouveau patron du club carolo. Reste à savoir pourquoi le club n’a pas communiqué plus tôt sur cette information.

Lors d'un Facebook Live organisé il y a quelques semaines, Mehdi Bayat avait évoqué une communication sur l'actionnariat durant le mois de mai. Les détails de l'opération devraient donc être annoncés prochainement.