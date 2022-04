Mehdi Bayat contesté par le public après le 0 sur 6 de Charleroi : "Nos supporters sont plus exigeants et il faut l’accepter"

Après avoir évoqué une "deuxième mi-temps exécrable" et "les qualités de Gand", Bayat a reconnu que l’objectif européen était devenu inatteignable. Il demande désormais à son équipe de se remobiliser pour terminer la saison en beauté.

"Il va falloir garder les joueurs motivés. Il va falloir qu’on les pousse à aller chercher des résultats. Le seul objectif qu’on a c’est essayer de terminer le plus haut possible au classement. Quand on fera la moyenne des 5 dernières années, ce sera important. On veut mieux faire que cette 8e place. Il reste encore des matches pour pouvoir le faire […] Notre objectif était d’être présent dans les Europe playoffs. Ensuite, on voulait en être un acteur. Malheureusement, on ne l’est pas trop. Il faudra faire un bilan et se poser des questions en fin de saison."

Et d’ajouter sur le sujet. "Aujourd’hui, le Sporting de Charleroi est un club qui ne joue plus le maintien mais qui joue régulièrement le top 6. Certains disent que c’est très bien. Des supporters aujourd’hui sont plus exigeants, c’est leur droit et c’est à nous d’assumer cette responsabilité-là et d’essayer de leur donner plus."