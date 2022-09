Mehdi Bayat contesté à Charleroi : "Sans pognon, il n’y aurait plus de blason"

Après avoir défendu le travail du club, Mehdi Bayat a voulu exprimer sa confiance envers son staff et les joueurs malgré des résultats non enthousiasmants.

"La situation n’est pas dramatique. Pas d’inquiétude, tout le monde est à sa place et va continuer à travailler. On ne doit pas être dans le doute mais on ne doit pas avoir peur de se remettre en question pour progresser", a déclaré Bayat qui n’a "rien à reprocher aux joueurs" et est "rassuré pour l’état d’esprit de l’équipe".

"On voit quand même qu’on fait de bonnes choses. Tout n’est pas mauvais. On a des réglages à faire, c’est certain et je pense que l’entraîneur et le staff en sont bien conscients."