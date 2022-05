Mehdi Bayat (Charleroi) sur le Gril : "Je refuse régulièrement des offres de rachat pour le Sporting"

Le moment venu des petits papiers : parmi une quinzaine de papiers-mystères, il en choisit 5 au hasard. Et commente.

PREMIER PAPIER : MEHDI BAYAT (il sourit). " Je répète, je déteste parle de moi-même… Mais je suis fier de mon nom ! J’ai tout connu à Charleroi, même les nuits festives… mais on prend de l’âge et les 3e mi-temps ne sont plus les mêmes (clin d’œil). Je me suis vraiment attaché à cette Ville et à ce club. Et je ne pourrais pas travailler ailleurs. Tout le monde sait qu’Herman Van Holsbeeck m’avait proposé de lui succéder à Anderlecht avant que Roger Vanden Stock ne décide de vendre le club… Cela aurait pu se faire, mais j’ai dit non. Aujourd’hui, ce me semble inconcevable... "

DEUXIEME PAPIER : ROBERT HUYGENS (le Président intérimaire actuel de l’Union Belge). " Robert est un homme très discret, qui ne recherche pas la lumière, mais c’est un homme exceptionnel : il m’a succédé l’an passé avant l’élection, cet été, de ce Président indépendant que nous attendons tous (NDLA : et qui devrait être l’avocat Paul van den Bulck). L’Union Belge a parfois cette image de Fédération faible… mais croyez-moi, elle est très forte : le management est très bon, et les chiffres aussi ! Il nous manque juste un Président qui sera reconnu par tous. Le football garde une force très grande : quand on est revenu du Mondial 2018 en Russie, j’étais dans le bus avec les joueurs et je me suis rendu compte combien ce sport pouvait être fédérateur. Plus de Flamand, de Wallon, de Bruxellois, de Noir ou de Blanc : tous réunis dans la même fête ! Le foot, c’est magique… "