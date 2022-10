Mehdi Bayat, blessé par la fronde de ses supporters : "Félicitations, vous m’avez fait du mal"

Les Ultras Carolos ont déployé des banderoles demandant la démission de la Direction, en visant clairement l’homme fort du Sporting.

Des attaques que Mehdi Bayat a eu du mal à accepter. Il l’a confié à Pierre Deprez après la rencontre : "C’est plus que dur. Cela fait 20 ans que je suis à Charleroi. 20 ans que je travaille dans le club. J’ai récupéré le Sporting de Charleroi en faillite virtuelle en 2012. On me demande où est l’argent ? Eh bien l’argent est dans nos bilans".

Les supporters des Zèbres reprochent à Bayat de ne pas avoir investi assez d’argent pour renforcer le noyau, et le somment de quitter le navire : "Ça fait vraiment mal de sentir que notre public, que mon public n’est pas là quand on a besoin de soutien. Cela fait 10 ans que je porte ce club sur mes épaules, on a plein de projets, on a terminé 6e l’an dernier, et 3e il y a 3 ans, ce n’est pas si mal pour Charleroi. Ce que j’ai subi pour un dirigeant c’est difficile. L’objectif des supporters était de me faire du mal, félicitations vous y êtes arrivés."