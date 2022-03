Meghan Markle : sa demi-sœur la poursuit en justice pour diffamation

La saga Meghan Markle n’en finira donc jamais ? C’est au tour de la demi-sœur de sortir de l’ombre pour poursuivre en justice l’ancienne duchesse.

Ce n’est pas la première fois que la famille de l’ex-actrice tente de s’insérer dans la romance de princesse de Meghan Markle. Après que son père, Thomas Markle Sr., a refusé de venir au mariage et vendu des informations à la presse ; après que Samantha Markle et Thomas Markle Jr., ont proposé des interviews et des lettres ouvertes à la presse pour se présenter comme des victimes de son narcissisme ; voilà que Samantha augmente d’un cran les hostilités en poursuivant pour diffamation sa demi-sœur.

Samantha Markle avait déjà tenté une percée dans la célébrité en se plaignant à la presse d’avoir une sœur narcissique qui ne l’a même pas invitée à son mariage. Elle avait également sorti un livre "The Diary of Princess Pushy’s Sister" qui n’a pas été un franc succès, selon The Mirror.