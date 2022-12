Meghan Markle offre un cadeau très surprenant au Prince William

L'ambiance est tendue depuis quelques mois entre le clan Harry et Meghan Markle et le clan William et Kate Middleton.

L'arrivée du documentaire diffusé sur Netflix n'a pas arrangé les relations entre les différentes parties de la royauté britannique.

Pour la fin d'année 2022, il n'est pas prévu que la famille royale fête avec l'intégralité de la famille les fêtes de fin d'année. En effet, Meghan Markle a fêté Noël avec la famille royale seulement à deux reprises en 2017 et 2018.

Selon les auteurs du livre "Finding Freedom" qui traite du départ de Meghan Markle et d'Harry de la famille royale, un cadeau a fait sensation lors de son premier Noël en 2017.

Meghan Markle avait décidé d'offrir un cadeau très original au Prince William.

Dans ce livre, on apprend qu' "au moins un de ses cadeaux a eu un énorme succès : une cuillère pour William, avec l'inscription "cereal killer'"('tueur de céréales') inscrite sur l'ustensile."

Un cadeau qui a le moyen d'être clair mais qui avait fait sourire Kate Middleton à l'époque.

Depuis quelques années, la relation entre les deux couples est plus que tendue. Depuis le Megxit, Meghan Markle n'est pas très appréciée au Royaume-Uni.

Ces derniers jours, Meghan Markle a été attaqué par un média anglais avant que celui-ci s'excuse. Harry et Meghan ont d'ailleurs réagi en déclarant que tout ceci était un coup de com.