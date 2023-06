Meghan Markle et le prince Harry : "Des escrocs" selon un haut responsable de Spotify

Mais voilà, selon Variety, les responsables de Spotify attendaient davantage de propositions de contenus de la part du couple star. Le responsable de l’innovation et de la monétisation des podcasts chez Spotify, Bill Simmons, s’est insurgé de leur manque de travail publiquement.

"Ces deux escrocs ont un contrat de 20 millions de dollars avec Spotify pour pratiquement aucun travail" avait d’ailleurs déjà lancé l’animateur télé américain Tucker Carlson en février 2022.

Dans son podcast, le dirigeant critiquait déjà en janvier 2023 le prince de Sussex, rapporte le DailyMail. “Je suis tellement fatigué de cet homme. Qu’est-ce qu’il apporte à concrètement? Il se plaint de tout et continue à donner des interviews. Qui s’en soucie? Qui se soucie de votre vie? Tu n’étais même pas le fils préféré”. Et d’ajouter : “Vous vivez au Montecito, vous vendez des documentaires et des podcasts et tout le monde se fiche de ce que vous avez à dire, sauf si vous parlez de la famille royale et que vous vous plaignez d’elle. Je ne peux pas le supporter.”