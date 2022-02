Megan Thee Stallion attaque son label - la définition du mot "album" en jeu

Megan Thee Stallion poursuit en justice sa maison de disques, 1501 Certified Entertainment, au sujet de son dernier disque, "Something for Thee Hotties". Le disque paru en octobre 2021 est considéré par le label comme une compilation, tandis que pour l’artiste c’est un album. La terminologie a toute son importance puisque la rappeuse est liée à sa maison de disques par un contrat qui l’engage à sortir un certain nombre d’albums. Qualifier ou non "Something for Thee Hotties" d’album, change donc la donne.

Ce disque comporte 21 morceaux et dure 45 minutes… et deux secondes ! Une donnée mise en avant par les avocats de Megan Thee Stallion selon qui, le seul élément du contrat entrant en ligne de compte dans la définition d’un album est sa durée de minimum 45 minutes (ce qui en soi est étrange : plein de grands albums de l'histoire de la musique font moins de 45 minutes, c'est le cas de l'essentiel des disques sortis au temps du vinyl).



La rappeuse et ses conseillers juridiques déplorent également le fait que la maison de disques n’ait signalé que plusieurs mois après la sortie de "Something for Thee Hotties" que le disque était considéré comme une compilation. Les avocats de l’artiste voient cela comme "une ruse pour tirer avantage de Megan à ses frais et de mauvaise foi."

Selon une source qui s’est confiée au magazine Billboard, Megan Thee Stallion ne devrait plus qu’un seul album à 1501 après "Something for Thee Hotties" si elle obtient la reconnaissance désirée.

Ce n’est pas la première fois que la rappeuse porte plainte contre son label. En 2020 déjà, elle l’accusait de l’empêcher de sortir de nouveaux titres après avoir voulu renégocier son contrat. Elle s’était d’ailleurs exprimée à ce propos dans une vidéo.