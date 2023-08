Megan Fox s’apprête à balancer sur les hommes toxiques qu’elle a connus dans un recueil de poèmes

On connaît les "revenge songs", ces chanteuses qui se vengent de leur ex en musique, comme Shakira avec "BZRP Music Sessions, Vol. 53" et Miley Cyrus avec "Flowers". Il semblerait que le concept ait inspiré Megan Fox. Ce mardi 8 août, l’actrice et mannequin a partagé sur Instagram qu’elle allait publier un livre composé de plus de 70 poèmes intitulé "Pretty boys are poisonous", soit "Les beaux garçons sont venimeux".

Elle explique : "J’ai écrit ces poèmes pour tenter d’extirper la maladie qui s’est installée en moi à cause de mon silence. J’ai passé toute ma vie à garder les secrets des hommes, mon corps souffre de porter le poids de leurs péchés. Ma liberté vit dans ces pages et j’espère que mes mots pourront inspirer d’autres personnes à reprendre leur bonheur et leur identité en utilisant leur voix pour éclairer ce qui a été enterré mais pas oublié, dans l’obscurité."