Megadeth va jouer avec le guitariste Marty Friedman pour la première fois en 23 ans

Megadeth accueillera de nouveau son ancien guitariste Marty Friedman pour un concert spécial le 27 février à la célèbre Budokan Arena de Tokyo. Et pour les fans, il sera diffusé en direct dans le monde entier. Il s’agira de la première performance du groupe de thrash metal avec Friedman en 23 ans.

Après avoir quitté Megadeth en 2000, Friedman s’est installé au Japon quelques années plus tard, où il a continué à enregistrer de la musique et est devenu une célébrité du petit écran. Au cours des dix années qu’il a passées au sein de Megadeth, le musicien a participé aux albums classiques Rust in Peace et Countdown to Extinction, entre autres.

"Marty et moi sommes restés amis pendant 23 ans, depuis la dernière fois que nous avons joué ensemble", a déclaré le frontman de Megadeth, Dave Mustaine. "Cependant, j’entends sa musique tous les soirs, et il fait toujours partie des meilleurs guitaristes que j’ai pu entendre. C’est un plaisir incroyable pour les fans, ainsi que pour moi-même. Je vais en profiter autant que les fans, et je suis sûr que beaucoup d’entre vous me verront jeter un coup d’œil pendant l’apparition de Marty. Domo arigato, Marty-San !"

Friedman a ajouté : "Cela fait longtemps, 23 ans, pour être exact, que je ne suis pas monté sur la même scène que Dave Mustaine pour faire de la musique. Nous avons tous deux pris des chemins radicalement différents depuis lors. Cela ne change rien au fait que je suis extrêmement fier du rôle que j’ai joué dans l’histoire et l’héritage de Megadeth. Je suis également très, très fier des nombreuses réalisations du groupe et de son succès continu en mon absence. Pour l’instant, je ressens juste une immense joie et une sérieuse adrénaline. Je suis impatient de jouer avec Megadeth dans cet endroit très cool, le Budokan."

Trois guitaristes seront présents sur scène, puisque Friedman jouera aux côtés de Mustaine et de l’actuel guitariste de Megadeth, Kiko Loureiro. Ce concert est également historique puisqu’il s’agit du premier live de Megadeth à la Budokan Arena.

Le livestream commencera à 2 heures du matin (heure belge) le 27 février. Toutes les informations sont disponibles ici. Les fans pourront également voir Megadeth en concert à Tokyo, ainsi que le soir suivant à Osaka, suivi d’une tournée australienne en mars, de quelques dates de festivals aux États-Unis et d’une tournée au Royaume-Uni et en Europe cet été.

Friedman, quant à lui, se rendra en Amérique du Nord début mars pour une longue tournée au cours de laquelle il assurera la première partie de Queensrÿche et jouera quelques concerts en tête d’affiche.

Par ailleurs, Friedman vient de partager un clip pour sa "Japan Heritage theme song". "Beaucoup de gens en dehors du Japon relèguent l’image du Japon aux conventions d’anime/cosplay, à la mode Harajuku, aux enseignes aux néons futuristes et aux guerriers samouraïs. C’est une honte incroyable, car aussi uniques que soient ces choses, ce n’est même pas la partie émergée de l’iceberg", a-t-il déclaré dans un communiqué annonçant la sortie de la vidéo.