Megadeth, l’histoire d’une vengeance…

En avril 83, les musiciens sont en discordes constantes avec Dave Mustaine qui prend la grosse tête, bois beaucoup, se drogue et a un comportement violent. Ulrich et Hetfield décident de le dégager. C’est là que la légende commence. Selon Mustaine, il est éjecté à New York, en pleine 1ere tournée, il n'a pas grand chose pour rentrer à Los Angeles : sa guitare, un sac de linge sale et un ticket de bus. Il jure alors de créer un groupe qui allait écraser Metallica. Il faut un nom qui déchire et le trouve dans un prospectus du sénateur californien, Alan Cranston, sur le désastre des armes nucléaires. Dedans, il y a cette phrase : " The arsenal of megadeath can’t be rid no matter what the peace treaties come to " (On ne peut pas se débarrasser de l'arsenal de la mégamort, peu importe à quoi aboutiront les traités de paix).