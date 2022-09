Megadeth : Dave Mustaine a écrit les paroles d’un de ses titres avec son oncologue

Dave Mustaine a vaincu un cancer de la gorge en 2019 avec l’aide du docteur Anthony J. Cmelak, oncologiste de l’Université Vanderbilt. Du coup, lorsque le frontman de Megadeth a eu besoin d’infos sur les radiations pour écrire les paroles d’un de ses nouveaux titres, il a immédiatement su qui appeler.

Dans une nouvelle interview avec le média Nashville Tennessean, Cmelak a expliqué comment il s’est retrouvé à la co-écriture des paroles du morceau “Dogs of Chernobyl” extrait du nouvel album de Megadeth, The Sick, the Dying… and the Dead !. Ce morceau de six minutes raconte l’histoire d’animaux abandonnés après la tristement célèbre catastrophe de 1986.

Dave Mustaine avait appelé le Dr Cmelak un samedi matin et il livrait déjà les paroles le lundi matin, pour un enregistrement deux jours plus tard.

"Je pense qu’il voulait des termes précis pour décrire les fonctions physiologiques atteintes par des doses massives de radiation", a expliqué le médecin.

Les paroles laissent d’ailleurs peu de place à l’imagination : “Nausea overwhelms my brain, distance is the goal / Stomach spasms, leaking gut, I have lost all control / Saliva gurgling, I’m retching, till I overwhelm the bowl / I ask God, in repentance, ‘Do you still want my soul ?'”

Cmelak avait utilisé une technique assimilée de radiations pour traiter la tumeur dans la gorge de Mustaine sans endommager sa voix de chanteur. Et heureusement, ce dernier a déclaré qu’il était débarrassé du cancer après des mois de radiothérapie et de chimiothérapie.