Une reformation du groupe est peu probable, Meg et Jack reste en bon terme mais ne se voit plus souvent. Meg a préféré laisser son ex complice poursuivre sa (brillante) carrière solo et s’éclipser. D’ailleurs a-t-elle seulement voulu un jour ce destin de "rock star" ? Vous ne la trouverez pas sur les réseaux sociaux et elle décline toute demande d’interview. Après avoir été dans la lumière Meg vit paisiblement dans l’ombre. De White Stripes au Black out !