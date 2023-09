Meg Ryan a traumatisé ses enfants avec la simulation d'orgasme de "Quand Harry rencontre Sally"

Après plusieurs années de pause, Meg Ryan s’apprête à faire son grand retour dans les comédies romantiques avec "What Happens Later". À l’occasion, elle a parlé des moments forts de sa carrière avec son amie actrice et productrice Carol Burnett pour le magazine Interview.

Elle est notamment revenue sur la scène culte de simulation d’orgasme dans "Quand Harry rencontre Sally" de Rob Reiner, le film qui l’a révélée au grand public. Elle a expliqué qu’elle avait dû la répéter à plusieurs reprises avant que ce soit bon, et a mentionné une anecdote assez rigolote concernant son fils Jack Quaid, qui joue un des rôles principaux dans la série "The Boys" et était un des personnages principaux dans "Scream 5".

Le matin même de l’interview, il l’aurait appelé pour lui dire qu’il était à New York, et que son hôtel se trouvait juste en face du célèbre Katz’s Deli, le restaurant que l’on retrouve dans le film. "Tu sais que tu peux aller dans le restaurant et qu’il y a une flèche qui pointe vers la table où tu as tourné cette scène", lui a-t-il fait part. En effet, la table où Harry et Sally se sont installés pour déjeuner est aujourd'hui devenue un lieu de culte, si bien qu'une pancarte indique l'emplacement de l'endroit en question.

Si l’anecdote a bien fait rire Meg Ryan, ses enfants eux se sont toujours sentis embarrassés par ce moment. Dans une interview en 2018, Jack Quaid disait qu’il avait refusé de voir le film pendant des années car il ne se sentait pas prêt à l’idée de voir sa mère simuler un orgasme, et qu’il l’avait vu que très récemment. "Les gars, quand votre mère a l’une des scènes d’orgasme les plus célèbres de tous les temps, vous ne sautez pas sur le film, d’accord ?". Il a fini par le regarder parce qu’il devait lui-même jouer dans une comédie romantique et qu’il voulait s’entraîner en s’imprégnant du genre. Désormais, il s’agit du film de sa mère qu’il préfère, comme il a expliqué à l’époque à Entertainment Weekly.