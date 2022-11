Meg et Jack White : The White Stripes, un bonbon aux couleurs de l’enfance ?

D’après Jack White, la raison est que lorsque l’on naît, on ne peut percevoir toutes les couleurs. Le rouge est la première d’entre elles que l’on perçoit, mis à part le noir et le blanc. Il explique également dans une interview que ces couleurs étaient les plus fortes, et avaient le plus d’impact au niveau historique. Il cita comme exemple à ce titre : le nazisme et le Coca-Cola. C’est évidemment un peu provoc’ et très alambiqué. J’ai du mal à y croire personnellement. Je préfère l’explication toute simple de Meg White qui nous dit que l’origine du nom " White Stripes " proviendrait d’un bonbon que Meg et Jack auraient très bien connu durant leur enfance, aux rayures rouges et blanches. Tout simplement.