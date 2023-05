Meg Arroll, psychologue : "L'accumulation de blessures émotionnelles quotidiennes a un impact profond sur la qualité de vie".

Quel impact peuvent-ils avoir sur la santé physique et mentale ?

Ce traumatisme cumulatif peut avoir un impact profond sur la santé physique et mentale. Je vois notamment de nombreux patients souffrant d'épuisement, en particulier d'épuisement émotionnel, de fatigue chronique, d'engourdissement émotionnel, de difficultés à gérer les transitions de la vie et de problèmes de gestion du stress et de l'anxiété. Tout cela donne l'impression que la vie est sans joie, que l'on marche chaque jour dans la mélasse, sans répit.

L'approche que vous développez dans l'ouvrage se base sur la méthode AAA. De quoi s'agit-il ?

J'ai développé mon approche AAA à partir de la théorie psychologique et de la pratique fondée sur des preuves. Je préconise, tout du moins au début, de suivre les étapes dans l'ordre, le temps de se familiariser avec le processus. La première étape est la prise de conscience. Il s'agit de découvrir notre constellation unique de petits traumatismes et la manière dont ils peuvent influencer notre expérience de vie, y compris nos pensées, nos croyances et nos comportements. La deuxième étape concerne l'acceptation. C'est souvent la partie la plus difficile du processus et l'étape que de nombreuses personnes tentent de contourner. Pourtant, sans acceptation, les traumatismes de toutes sortes continueront d'influencer indûment la vie quotidienne. La troisième étape est celle de l'action. La prise de conscience et l'acceptation ne suffisent pas, nous devons prendre des mesures pour créer activement une vie bien vécue. Le livre regorge de moyens pratiques pour franchir ces étapes, quel que soit le type de petits traumatismes ou de symptômes que vous éprouvez.

Dans le livre, vous dites qu'il est impossible d'être heureux en permanence. Comment faire la part des choses entre quête absolue du bonheur et mal-être dû à certains maux du quotidien ?

Nous avons tendance à rechercher le bonheur absolu en croyant, à tort, que tout ira bien et que cela nous permettra d'éviter une partie de la douleur émotionnelle et du travail nécessaire pour surmonter toutes sortes de traumatismes. En ce sens, ces brèves poussées de bonheur agissent comme une drogue et, comme les substances, avec le temps, nous développons une tolérance et nous en voulons plus. Mais plus ne sera jamais suffisant. Ce concept, connu sous le nom de "tapis roulant hédonique", n'apporte pas de bien-être durable. Nous devons plutôt chercher à nourrir notre "Emotobiome", la population de notre monde intérieur émotionnel avec tout le spectre des émotions humaines. Il s'agit notamment de faire l'expérience des sentiments produits par un traumatisme minime, sans lesquels nous revenons encore et encore à des schémas de comportements et de pensées inadaptés qui ne nous servent pas à grand-chose.