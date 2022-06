Méfiez-vous si votre partenaire a plusieurs applications de calculatrice sur son téléphone

Changement d'attitude, absence de communication... Il existe de nombreux signes qui peuvent vous faire douter de la fidélité de votre moitié. Les internautes en ont (re)trouvé un nouveau : avoir plusieurs applications de calculatrice sur son téléphone. Certaines sont en réalité des coffres-forts numériques, où l'on peut cacher n'importe quel fichier compromettant.

Ces fausses calculatrices numériques ont été mises en lumière sur TikTok par l'influenceur et animateur de podcast américain, Sam "Nugget" Dababneh. "Si tu fréquentes un homme et que tu vas dans son téléphone et que tu tapes le mot 'calculatrice' et qu'il a deux applications de calculatrice, c'est qu'il te trompe", affirme-t-il dans l'une de ses dernières publications sur le réseau social. Sa vidéo est rapidement devenue virale et comptabilise désormais plus de 265.000 vues.