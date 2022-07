Méfiez-vous des "prédateurs sexuels". Internet est leur nouveau terrain de chasse. Un documentaire à vous glacer le sang

Il arrive que certaines personnes, au moment où arrive le premier face-à-face dans la vraie vie, déchantent plus vite et peuvent même courir un certain danger. En effet, sans le savoir, il se peut que vous ne tombiez sur un chasseur d’aventures plutôt chaudes et sans lendemain, que sur une personne sans arrière-pensées. Le souci est que dans ce genre de situation où la priorité est donnée à la séduction, vous pouvez beaucoup plus facilement lâcher prise et croire, ou accepter ce qu’on vous raconte. Cela pourrait paraître anodin et pas trop louche. C’est une première et de toute façon, vous êtes dans un état plus réceptif que méfiant.