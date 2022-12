Méfiance, la période des cadeaux est aussi celle des faux mails de Bpost

Des conseils de prudence, on peut aussi en recevoir directement chez Bpost. Le site internet de l’opérateur historique multiplie les mises en garde, notamment via sa rubrique "Questions-Réponses". Sa porte-parole, Laura Cerrada Crespo, tient à préciser que "Bpost ne demande jamais de payer avant une livraison".

"S’il devait y avoir une somme à payer, par exemple pour une plaque d’immatriculation, cela se fait au facteur lors de la livraison, pas avant. Et de la même manière, Bpost ne demande pas non plus de données personnelles par mail ou par SMS, à part éventuellement votre code postal. Le conseil numéro un, c’est de vérifier la véritable adresse du mail que vous recevez. Si ce n’est pas "bpost.be", c’est suspect", explique-t-elle.

Comment savoir où en est son colis, dès lors ? Il existe plusieurs moyens sûrs de tracer sa commande. Voici les trois principaux : "Si vous avez un smartphone, le plus simple c’est de télécharger l’application MyBpost. Elle vous permettra de retrouver et de suivre votre colis en toute sécurité. A défaut de smartphone, on peut suivre un colis sur "track & trace" en introduisant son code postal et le code-barres reçu lors de la commande. Et enfin, si vous avez vraiment un doute, vous pouvez contacter le "customer care", le service clientèle de Bpost en formant le 02.20.12345."

Les experts vous conseilleront aussi d’avoir une adresse mail privée différente de celle utilisée pour les achats en ligne. En cas d’arnaque, il faut en tout cas aller porter plainte à la police. Si cela ne vous garantira pas de récupérer l’argent éventuellement perdu, la démarche évitera par contre à d’autres d’être victimes à leur tour de pirates informatiques sans scrupule.