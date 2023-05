Meetings du 1er mai : Ecolo pour "la main tendue" plutôt que "la gifle" pour "les publics les plus éloignés du travail"

Ecolo tenait un rassemblement ce lundi après-midi, au Bruxelles, à l’occasion du 1er mai. Un peu plus tôt, le parti écologiste avait déjà réagi par communiqué aux déclarations des autres partis à l’occasion du 1er mai. Ecolo ne veut pas entendre parler de la proposition de Vooruit de limiter dans le temps les allocations de chômage. L’Open VLD, y compris le Premier ministre De Croo, et le MR se sont également exprimés en ce sens.

"Plutôt que la politique de la gifle, qui semble revenir à la mode, nous voulons appliquer la politique de la main tendue vers les publics les plus éloignés du travail", font savoir dans les co-présidents d’Ecolo Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane. "La pression professionnelle grandissante a pour effet de conduire un nombre toujours plus important de travailleuses et de travailleurs vers le mal-être et les maladies de longue durée. Cela ne fait que renforcer les difficultés budgétaires de la sécurité sociale", ont souligné les deux co-présidents du parti.

"Chez Ecolo, cette mesure ne sera jamais envisagée. On ne veut pas de retour forcé au travail", a expliqué Rajae Maouane au micro de la RTBF. Pour les Verts, l’amélioration du taux d’emploi passera par un salaire net plus attractif qui permettra aux travailleurs, en particulier les femmes, de vivre dignement. "Ce sur quoi nous voulons aboutir très rapidement, c’est la réforme fiscale avec un volet de crédit d’impôt solidaire qui va permettre une hausse des bas et moyens salaires jusqu’à 300 euros nets par mois dans la poche des gens", a rappelé Rajae Maouane, remettant en avant une proposition déjà faite par le parti. "C’est beaucoup plus important d’aboutir sur cet enjeu-là ", a estimé Rajae Maouane.