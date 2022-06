Meeting de la Province de Liège : Thiam et les Borlée en vedette pour une répétition générale avant les Mondiaux (Direct vidéo 20H)

Ajoutons encore une course de relais 4x100m avec les meilleurs Belges. Objectif : tenter de réaliser le minimum pour l’Euro de Munich en août. Les "Belgian Falcons", du nom de ce projet du renouveau doivent se glisser parmi le top 16 au ranking européen. Un top 16 établi grâce aux 2 meilleures performances du quatuor. Pour l’instant le meilleur temps des Belges a été signé à Genève en 39’59. Une amélioration de cette référence serait la bienvenue. La Belgique n’a plus eu de relais 4x100 à un Euro depuis 2006. Côté star étrangère la Sud-Africaine Caster Semenya (4x championne du monde et 2x championne olympique du 800m) sera alignée sur 5000 mètres.

Un recordman du monde et d’Europe

Et last but not least le meeting liégeois fera la fête à l’homme du coin : Roger Habsch. Notre athlète paralympique (double médaillé aux sur 100 et 200m chaise roulante aux Paralympiques de Tokyo) vient de battre le record du monde de sa catégorie "Chaise roulante – classe T51", détenu jusqu’ici par son compatriote Peter Genyn. Un chrono de 19’68 qu’il tentera d’améliorer encore dans une course où s’alignera aussi le jeune Maxime Carabin en T52. Ce dernier vient de battre le record d’Europe sur la même distance en 16’53.