Meet My Job : une plateforme en ligne pour trouver un job conforme à ses valeurs

Concrètement, sur le site, les jeunes peuvent consulter gratuitement des descriptions d’entreprises et postuler directement à des offres d’emploi et de stages. L’internaute dispose également de différents filtres — secteurs, taille, culture d’entreprise, type de travail… — pour affiner sa recherche et trouver une entreprise qui lui correspond au mieux. Pour chaque descriptif, Guillaume et son équipe mettent en avant les points positifs et les raisons qui les ont poussés à intégrer et soutenir cette entreprise sur leur plateforme.

La plateforme est aussi avantageuse pour les entreprises choisies directement par Guillaume en fonction de différents critères. " Nous avons à cœur de contribuer à un monde meilleur et c’est pourquoi nous sélectionnons nos partenaires en fonction des 17 objectifs du développement durable de l’ONU. "

En échange d’un abonnement annuel payant, Meet My Job offre une visibilité aux entreprises via une page profil, publie leurs offres d’emploi et crée du contenu spécifique comme des vidéos et des photos directement réalisées dans les locaux par Guillaume et son équipe. Outre cette visibilité, la plateforme permet un premier filtrage pour présenter des candidats correspondant un maximum au profil recherché. " Si une société souhaite engager un jeune diplômé, nous n’allons pas lui présenter les candidats de plus de 40 ans. Idem si l’entreprise veut absolument embaucher quelqu’un disposant d’un permis. " précise Guillaume.

Sur la plateforme, vous trouverez aussi bien des stages (70 %) que des offres de CDD ou de CDI (30 %).

Article de juin 2021 mis à jour le 30 août 2022