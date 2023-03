"Meet Me in the Bathroom": le docu qui nous replonge dans les plus belles années du rock indé made in NY

"Meet Me in the Bathroom", c’est un docu réalisé par Will Lovelace et Dylan Southern, inspiré de l’excellent bouquin éponyme paru en 2017 par la journaliste américaine Lizzy Goodman (qui elle-même fait référence à une chanson des Strokes du même nom issu de l’album "Room on fire "…)

Et on vous le donne en 1000, ce docu est une véritable plongée immersive dans la scène rock garage new-yorkaise du début des années 2000… et c’est totalement jouissif !