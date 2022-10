Meet & Build 2022 : Le salon dédié aux professionnels de l’industrie du jeu vidéo, c’est aujourd’hui !

Des conférenciers et conférencières venus viennent du monde entier (Cameroun, France, Pologne ou encore Corée du Sud) chaque édition pour proposer leur expertise et leur expérience dans leurs domaines respectifs. Chaque année, l’édition du Meet&Build reçoit un pays ou une région en invité d’honneur.

Cette année, il s’agit du Québec ! Terre prolifique en termes vidéoludiques, notamment via Ubisoft Montréal, si on veut citer les grands noms. De plus, pour cette septième édition, en plus de conférences en anglais destinées aux professionnels et étudiants, des conférences en français seront organisées pour les étudiants terminant leurs études secondaires ainsi que pour les étudiants du supérieur ou encore pour les personnes désireuses de se réorienter professionnellement.

Plus d’une trentaine d’orateurs et d’oratrices seront présents et par eux, nous retrouverons :