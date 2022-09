Meesseman : "C’était un peu frustrant parce que je voyais les erreurs qu’on faisait en rotation"

Les Belgian Cats se sont inclinées en quart de finale face à l’Australie et voient donc leur parcours à la coupe du monde s’arrêter. Une rencontre où les Belges ont largement été dominées. Emma Meesseman, blessée et qui n’a donc pas pu jouer, est revenue sur la rencontre au micro de Pierre Robert : "Bien-sûr que je veux jouer mais j’ai accepté la situation. Je pense que c’est mieux d’être motivée et prête pour le match dans mon rôle plutôt que d’être triste et déprimée. C’est un grand match. Je pense que c’est toujours chouette de jouer l’équipe à domicile. Surtout dans un match comme ça en quart de finale. Mais il n’y a rien à faire donc c’est mieux d’accepter".

De l’extérieur, Meesseman a pu mieux analyser la prestation des Cats et regrette quelques erreurs déjà commises par le passé : "Parfois c’était un peu frustrant parce que je voyais les erreurs qu’on faisait en rotation, en défense. Des erreurs qu’on a déjà faites avant mais on en avait parlé donc c’est juste une question de communication et d’être plus agressif. La motivation était là, bien sûr. Mais je ne sais pas pourquoi l’énergie n’était pas toujours là. Je pense que peut-être que les jeunes et les joueuses moins expérimentées étaient un peu stressées, je ne sais pas la raison. Je pense qu’on pouvait faire mieux. Je ne dis pas qu’on pouvait gagner, sûrement mais je pense qu’on pouvait être plus proches".

Place maintenant aux qualifications pour le championnat d’Europe et des matchs face à la Macédoine et la Bosnie en novembre. Des rencontres auxquelles Emma Meesseman espère évidemment participer : "C’est le plan. J’espère en tout cas".

Et l’objectif c’est évidemment de se qualifier avant peut-être d’aller chercher une nouvelle médaille. Mais Meesseman reste calme, comme à son habitude : "C’est toujours le but. Mais notre motto c’est step-by-step donc on ne va pas déjà penser aux médailles. On va d’abord se qualifier et après on verra avec quelle équipe on va aller. On va s’entraîner. Il y a beaucoup plus de jeunes qui vont jouer à l’étranger et je pense que c’est une bonne chose pour avoir plus d’expérience, jouer plus, à un plus haut niveau. J’ai hâte de voir comment tout le monde aura évolué en novembre".