Meefe : visite d’un jardin gourmand et source d’inspiration artistique tout au long de l’année

Depuis toute petite, Patricia Franquinet a une connexion étroite très forte avec le végétal, la nature et en particulier les grands arbres. Elle a commencé très jeune à dessiner des arbres, une façon d’exprimer son admiration pour leur beauté et toute la tristesse qui prend aux tripes quand on voit comment l’humain peut massacrer toute cette beauté. Le dessin et la peinture sont ses armes pacifiques.

