Medvedev rejoint van Rijthoven en finale à Rosmalen et redevient N.1 mondial

Daniil Medvedev s'est qualifié pour la finale du tournoi sur gazon de Rosmalen, où il affrontera dimanche l'invité-surprise du tournoi, le Néerlandais Tim van Rijthoven. Le Russe, 2e mondial et tête de série N.1 de cette épreuve ATP 250 dotée de 648 130 euros, a battu en demi-finales le Français Adrian Mannarino (ATP 70), vainqueur de la précédente édition en 2019, sur un double 7-5, en 1 heure et 56 minutes.

Plus tôt dans la journée, Tim van Rijthoven (ATP 205), qui avait reçu une wild-card, a signé un coup d'éclat en écartant le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 9), deuxième tête de série, en trois sets: 6-3, 1-6 et 7-6 (7/5) en 2 heures et 5 minutes. Medvedev jouera dimanche la 24e finale de sa carrière.