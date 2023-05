Medvedev et une ancienne lauréate dehors, Gillé et Vliegen passent, Zverev jongle : les faits marquants de la troisième journée de Roland-Garros

Côté belge, si personne n’était engagé en simple, Sander Gillé (ATP 41 en double) et son partenaire Joran Vliegen (ATP 41) étaient bien au poste pour leur premier tour face à la paire croate Nikola Mektic (ATP 15) et Mate Pavic (ATP 13), têtes de série N.8 et vainqueurs de Wimbledon en 2021. Très sérieux, nos deux compatriotes ont créé la surprise et se sont imposés en deux manches 7-5, 6-3. Redescendus au classement ATP, ils avaient atteint les quarts de finale en 2019 et restent sur deux éliminations en huitièmes de finale Porte d’Auteuil.

Au prochain tour, ils affronteront les vainqueurs de la rencontre entre les Finlandais Patrik Niklas-Salminen (ATP 96) et Emil Ruusuvuori (ATP 404) et les Français Quentin Halys (ATP 200) et Grégoire Barrere (ATP 436) qui se disputera mercredi.