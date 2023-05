Medvedev, éliminé d’entrée à Roland-Garros : "Je ne sais pas si les gens aiment avoir de la terre battue sur les chaussettes, moi non!"

On le pensait réconcilié avec la terre battue après son sacre à Rome… on s’est trompé. Mardi, Daniil Medvedev, deuxième mondial, a mordu la poussière dès le premier tour de Roland-Garros face au Brésilien Thiago Seyboth Wild (ATP 172), passé par les qualifications et qui n’avait disputé qu’une rencontre dans le tableau final d’un Grand Chelem, lors de l’US Open 2020. Après la partie, qui a duré plus de 4 heures, le Russe a une nouvelle fois crié son désamour pour la terre battue.

"Chaque fois que la saison sur terre battue se termine, je suis satisfait, que ce soit en quart de finale, au premier tour ou au quatrième tour, je suis heureux", a lancé le numéro 2 mondial, qui va désormais pouvoir se préparer pour la saison sur gazon. "Aujourd’hui, avec le vent et le court sec, j’avais la bouche pleine de terre battue, dès le troisième jeu. Je ne sais pas si les gens aiment avoir de la terre battue sur les chaussettes, on peut les jeter dans le sac après la saison sur terre battue. Moi, je n’aime pas ça. J’aime que cette saison soit terminée. Je vais pouvoir bien me reposer, c’est un des avantages".

Avant d’avouer qu’il aurait tout de même désiré aller plus loin dans le tournoi : "Je suis certain à 100% d’être sur la bonne voie pour jouer sur cette surface. Le match d’aujourd’hui en est une nouvelle preuve. Malheureusement à Roland-Garros c’est fini mais l’année prochaine, je vais peut-être être plus motivé et je vais essayer de répéter les succès de cette année".

Une petite semaine avant le début de Roland-Garros, Medvedev l’avait emporté à Rome, sur terre battue, devant le jeune Holger Rune.