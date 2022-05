Medvedev domine facilement Bagnis et file au deuxième tour, c’est déjà fini pour Shapovalov

Si chez les dames, les premiers jours ont été synonymes d’hécatombe pour les têtes de série, chez les hommes les têtes de série avaient semblé éviter les embûches… jusqu’à ce mardi. Denis Shapovalov, 15e mondial, s’est incliné face au jeune danois Holger Rune, 19 ans et 40e mondial, 6-3 6-1 7-6 (7/4).

Le Canadien, peu adepte de la terre, n’avait pas participé la saison passée et n’a jamais passé le deuxième tour de la quinzaine parisienne où il a été éliminé au second tour en 2018 (contre Maximilian Marterer) et 2020 (contre Roberto Carballes Baena) et au premier tour en 2019 (contre Jan-Lennard Struff).

Pas verni pas le tirage, Shapovalov affronte un joueur en confiance. Rune a remporté le tournoi de Munich au début de ce mois et joue sur sa surface de prédilection, la terre battue.

Le jeune Danois rentre bien dans sa rencontre. Il écarte une balle de break à 1-2 pour conserver sa mise en jeu avant de breaker Shapovalov dans le jeu suivant pour mener 3-2 et puis 4-2. Shapovalov commet beaucoup de fautes et ne trouve pas de réponse au jeu agressif de Rune. Il craque même une nouvelle fois sur son service et perd le premier set 6-3.

Le 15e joueur mondial vit un véritable cauchemar dans la deuxième manche. Breaké sur sa première mise en jeu du deuxième set, il se retrouve mené 2-0 et puis 3-0 après un jeu blanc de Rune sur son service.

Le Canadien n’y est pas du tout et ne parvient pas à inquiéter le Danois. Shapovalov perd ensuite une nouvelle fois son service pour être mené 5-1 et perd le deuxième set 6-1 dans la foulée suite à un nouveau jeu blanc de Rune sur son service. Shapovalov n’aura pris que trois petits points sur le service du Danois dans ce deuxième set, tous dans le premier jeu.

Coups droits trop longs ou qui terminent dans le filet, revers fuyants, le Canadien multiplie les fautes, 32 en seulement deux manches. Beaucoup trop pour pouvoir prétendre à mieux face à un Rune qui n’en a commis que 7, dont seulement 1 dans le deuxième set.

Le Canadien revient avec de meilleures intentions dans la troisième manche. Il conserve ses trois premiers jeux de service pour mener 2-3. Mais la tendance se confirme, il ne parvient pas à mettre Rune en difficulté sur son service. Shapovalov affiche un triste 16% de points remportés derrière la première balle adverse depuis le début de la rencontre.

A 3-3, Shapovalov retombe dans ses travers et offre trois balles de break sur une volée basse qui reste dans le filet. Le Canadien se bat et les sauve toutes avant de conserver son service sur une belle volée pour mener 3-4.

Le Canadien est combatif et un peu mieux dans ce troisième set mais ne tient pas la distance sur les longs échanges et est souvent le premier à commettre la faute. On pense alors que c’est fini pour le Canadien lorsqu’il se fait breaker à 4-4 mais il a de la ressource et il débreake immédiatement pour revenir à 5-5 avant de conserver sa mise en jeu pour mener 5-6.

Cela ressemble à un déclic pour le Canadien qui s’offre même une balle de break, synonyme de balle de set à 5-6 mais il ne parvient pas à la convertir et le troisième set file au tie-break.

Plus constant, Rune fait plier Shapovalov et remporte ce jeu décisif 7-4 pour s’imposer en trois sets et filer au deuxième tour. Denis Shapovalov confirme, lui, qu’il n’est définitivement pas un adepte de la terre battue.