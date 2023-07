Méditerranée : un navire de sauvetage allemand recueille près de 200 migrants

Ces derniers jours, plus de 4500 migrants sont arrivés en bateau sur l’île et son centre d’accueil – qui ne peut accueillir que 400 personnes – est complètement saturé. Pour éviter que Lampedusa ne devienne un point névralgique de l’immigration, les autorités tentent de transférer le plus grand nombre possible de personnes vers le continent à bord de ferries ou de bateaux de police. Elles doivent ensuite les répartir dans d’autres camps. L’Italie déplore depuis longtemps le manque de soutien de l’Union européenne face à sa difficulté de répartir davantage les migrants traversant la Méditerranée.