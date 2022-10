En Belgique il n’y a rien, il n’y a personne, il ne faut pas se voiler la face, le niveau est médiocre

Interrogée sur l’héritage qu’elle laisse aux autres jeunes perchistes belges, l’athlète du RCABW n’annonce pas un avenir radieux. "Personne n’avait jamais fait 4m30, 4m40, 4m50. Personne n’était allé à un Euro, un Mondial, aux Jeux. Il a fallu commencer à zéro. Si une fille commence le saut à la perche aux Etats-Unis, c’est normal pour elle d’atteindre 4m80, 4m90. En Belgique il n’y a rien, il n’y a personne, il ne faut pas se voiler la face, le niveau est médiocre. On est très loin, quand je vois le futur du saut à la perche féminin en Belgique, à part une ou deux filles que je vois peut-être décrocher dans le futur des résultats, le reste c’est misérable.", affirme celle qui a été sacrée championne de Belgique à 17 reprises.

Aux championnats de Belgique U23 et U20, les résultats des filles sont désolants

La première perchiste belge a participé aux JO (à Tokyo en 2021) pointe le problème du doigt : "J’entraîne des jeunes, aux championnats de Belgique U23 et U20, les résultats des filles sont désolants. Les filles sautent des hauteurs que moi je sautais en trois mois de pratique de saut à la perche. Le problème, c’est qu’on ne donne pas assez la possibilité aux jeunes de pratiquer la perche parce qu’il faut des infrastructures spécialisées et des entraîneurs qui ont des connaissances et ça, ça manque."

Pour finir sur une note plus positive, Smets se remémore ses deux plus souvenirs de sa carrière : " les Universiades à Kazan en 2013 où je fais médaille de bronze, ça a été mes Jeux Olympiques parce qu’il y avait une cérémonie d’ouverture dans un stade rempli complètement dans la démesure russe. C’était vraiment génial. Tout ce que je n’ai pas pu avoir aux Jeux (ndlr : elle avait échoué aux qualifications à 4m25), je l’ai déjà eu là. Et alors mon record avec ma compagne d’entraînement Femke à Bordeaux début 2021. Ce sont mes deux plus beaux moments. "