Médimiel et Sublimus

Coraline Sergent est bio ingénieure. Elle s’est formée à l’UCLouvain avec une spécialisation en chimie et bio-industries. Elle a débuté sa carrière dans une entreprise de consultance avant de rejoindre le secteur de la recherche. Dans le pôle Biotechnologie du CeREF Technique (Haute école Louvain en Hainaut), elle travaille sur le projet MEDIMIEL, financé par la Région Wallonne dans le cadre du programme WIN2WAL.

Le but de ce projet est de développer une forme d’utilisation pratique du miel. La dimension curative du miel, notamment pour ses propriétés antiseptique et cicatrisante, est connue depuis l’Antiquité. Son utilisation pratique reste compliquée en raison de la texture visqueuse et collante du miel. En outre, les patchs présents dans le commerce présentent des inconvénients car la température du miel augmente au contact de la peau, ce qui diminue fortement sa viscosité, il peut alors couler hors du pansement. De plus, l’application du miel pur sur une plaie provoque un effet osmotique fort, ce qui entraîne des sensations de picotements voire de douleur pour les patients. Toutes ces raisons ont incité le CeREF Technique à travailler à l’élaboration de microbilles qui pourraient intégrer un pansement spécifique pour le soin des plaies et qui permettraient d’éviter les désagréments liés à l’utilisation du miel pur. Le projet se clôture en ce mois de mars, les microbilles sont donc déjà actuellement testées sur des animaux.

Abstract du projet de recherche MEDIMIEL :

" En raison de ses propriétés cicatrisantes et antimicrobiennes à large spectre, le miel est utilisé depuis les temps anciens pour traiter les blessures (Hermanns et al., 2019). Des patchs de miel sont actuellement disponibles sur le marché, mais en dehors de leur grande efficacité permettant de traiter différents types de plaies, leur utilisation présente toutefois certains désavantages. D’abord, la forte teneur en sucre du miel provoque un effet osmotique marqué en attirant l’eau de la plaie, de manière rapide et très douloureuse. De plus, le miel présente un aspect très collant qui ne facilite pas son utilisation par le personnel soignant. Finalement, sa viscosité diminue en raison de la température corporelle, il devient alors plus coulant et a tendance à migrer hors du pansement ce qui est à nouveau un désagrément d’ordre pratique (Lusby et al., 2002). La microencapsulation est une technique qui permet de protéger, structurer et relarguer progressivement les principes actifs (Poncelet, 2006). Cette technique permettrait de limiter les inconvénients de l’application directe du miel pur sur les plaies. Les principes actifs diffuseraient progressivement des microbilles vers la plaie, limitant ainsi l’effet osmotique douloureux. De plus, les microbilles intégrées au pansement rendraient l’application plus facile, diminueraient l’aspect collant et maximiseraient la tenue en place sur la plaie. L’objectif du projet, financé par la Région Wallonne, est de produire des microbilles de miel pouvant être intégrées dans un dispositif médical et utilisées dans le cadre du soin des plaies. Le projet se divise en 5 objectifs principaux. Les deux premiers consistent à produire et caractériser les microbilles. Ensuite, un modèle permettant d’évaluer la cinétique de diffusion des principes actifs à travers la microbille sera mis au point. De plus, le vieillissement des microbilles sera estimé. Finalement, des prétests in vivo, sur patients volontaires, seront réalisés afin d’évaluer d’une part l’efficacité des microbilles de miel, et d’autre part que les inconvénients liés à l’usage du miel pur sont limités ou supprimés par l’usage des microbilles. Des microbilles de miel et d’alginate ont été produites au laboratoire par " jet cutting " et gélification ionotropique. Ensuite, des méthodes d’extraction et d’analyse des principes actifs ont été mises au point. Les résultats ont montré que les microbilles avaient des propriétés physiques et une composition chimique qui correspondaient aux normes fixées par le partenaire industriel. La cinétique de diffusion progressive des principes actifs des microbilles a été mise en évidence grâce à la cellule de Franz. Finalement, l’évaluation de l’efficacité antimicrobienne et cicatrisante des microbilles de miel in vitro (contre Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli) et in vivo sera évaluée avant la fin du projet (Bessa et al., 2015). "

Coraline Sergent va désormais se lancer, toujours au CeREF Technique, dans un nouveau projet de recherche. Il sera mené en collaboration avec Maison Eole, première gamme Belge de cosmétiques issues de la vigne. Ce projet visera à valoriser les lies de vins du vignoble du Domaine du Chant d’Eole pour mettre au point des actifs cosmétiques.