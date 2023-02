Médicaments : pourquoi existe-t-il différentes façons de les prendre ?

Prenons l’exemple d’un comprimé qu’on doit laisser fondre sur la langue. Ce médicament sera efficace parce qu’il passera par l’estomac et le tube digestif. Il faut les avaler. A l’inverse, il existe des médicaments qu’il faut mettre sous la langue. Ce sont généralement des médicaments qu’on utilise pour des crises d’angine de poitrine. Il ne faut surtout pas les avaler. Ils vont être absorbés par les vaisseaux qui se trouvent en dessous de la langue et avoir un effet plus rapide.

Respecter les dates de péremption

Chaque firme pharmaceutique est obligée de définir une date de péremption. Il s’agit avant tout d’une responsabilité légale. Cela ne veut pas forcément dire que lorsqu’on a dépassé la date de péremption, le médicament n’est plus du tout efficace : "C’est surtout une garantie en ce qui concerne la stabilité du médicament" insiste la Pr Spinewine. La date de péremption correspond donc avant tout à la durée pendant laquelle le médicament reste efficace et ne se dégrade pas. Médicaments périmés ? Rendez-vous à la pharmacie !

On ne jette jamais un médicament ! On peut les ramener gratuitement chez le pharmacien. Il ne faut surtout pas les jeter à la poubelle, ni dans l’évier. Sinon, les médicaments périmés risquent de se retrouver dans les eaux usées et polluent l’environnement. La présence d’antibiotiques dans les eaux usées peut aussi être dangereuse. Soyez vigilants ! Avant de les ramener à la pharmacie, il faut enlever les boîtes et les papiers.