Médicaments onéreux : et le "juste prix" est… ?

Les prix des médicaments délivrés à l’hôpital aux patients en hospitalisation de jour ont grimpé de 20% par an, d’après les chiffres de l’INAMI. Ces médicaments récents traitent des maladies graves, touchent un nombre restreint de patients mais à un coût monumental : si l’on prend les 10 médicaments les plus chers par patient, qui traitent de maladies rares, il faut débourser entre 180.000 et 450.000 euros par patient et par an.

A titre d’exemple, une molécule comme le Galsulfase, commercialisée sous le nom de Naglazyme, a coûté pour l’année passée 454.217 euros par patient. Elle soigne les patients souffrant d’une maladie métabolique héréditaire très rare, due à un déficit en une enzyme, qui provoque des manifestations neurologiques, cardiaques, respiratoires et ostéoarticulaires. Le traitement nécessite une perfusion intraveineuse par semaine. La maladie porte le nom complexe de "mucopolysaccharidose de type VI".