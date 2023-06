Ces objectifs ne sont pas contraignants, mais la Commission mettra en place un cadre de suivi et rendra compte des progrès réalisés. Quelque 72 millions d’euros sont prévus pour aider les États membres à rencontrer ces engagements. Plus de 35.000 décès sont imputables à la résistance antimicrobienne chaque année dans l’UE et l’Espace économique européen (UE/EEE), selon l’exécutif. Une augmentation continue entraînerait, selon les estimations, dix millions de décès dans le monde chaque année, une diminution comprise entre 2% et 3,5% du produit intérieur brut mondial ainsi qu’une perte pour l’économie mondiale pouvant atteindre jusqu’à 100 milliards d’USD en 2050.