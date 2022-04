Médicaments génériques VS médicaments originaux : y a-t-il vraiment une différence ?

Chaque jour en Belgique, environ 500.000 personnes se rendent chez leur pharmacien. Parmi eux, de nombreux sceptiques quant à l’utilisation de médicaments génériques. Mais y a-t-il vraiment une différence entre ces médicaments et les "originaux" ? Plus d’explications avec le Dr Thomas, médecin généraliste de "La Grande Forme" et Benoît Derasse, Pharmacien d’officine à Braine-L’alleud.