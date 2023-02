Médicaments en pénurie : attention à la facture d’hôpital

En temps de pénurie, votre facture d’hôpital peut très vite gonfler si votre médicament n’est pas disponible. C’est ce qui est arrivé à Louise (prénom d’emprunt), l’année dernière, en sortant de son hospitalisation à l’UZ Brussel de Jette. Elle a payé de l’aspirine (acide acétylsalicylique), commercialisée sous le nom Aspégic et administrée à l’hôpital par intraveineuse, 8 fois plus cher que le prix normal.

Quand Louise a dû se faire hospitaliser en septembre dernier, elle ne s’attendait pas à payer un tel prix pour son séjour à l’hôpital. En ordre de mutuelle et d’assurance hospitalisation, elle a dû débourser la somme de 824,42€ pour son séjour de neuf jours à l’UZ Brussel de Jette : " Je suis allée sur le site de l’UZ, j’ai retrouvé la facture et là j’ai vu que c’était plus de 800€ et je trouvais ça un peu élevé étant donné que je n’ai pas eu d’opération ".

La facture peut paraître normale mais quand Louise regarde les détails, elle s’aperçoit que 510,46€ lui ont été comptés rien que pour l’Aspégic. Ce n’est pas la première fois que la patiente est hospitalisée pour les mêmes problèmes de santé. Or, ses anciennes factures n’avaient jamais été aussi élevées.

L’Aspégic, c’est un médicament à base d’aspirine. À forte dose, ses propriétés anticoagulantes sont utilisées en cas de problème cardiaque. Dans le cas de Louise, le médecin a prescrit l’Aspégic 500 mg en solution injectable. Un seul problème : la Belgique n’en a plus.