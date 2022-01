Médicaments contre le rhume : attention, plus de mal que de bien !

Beaucoup de ces médicaments ne nécessitent pas d'ordonnance. Mais sont-ils pour autant sans risque ? Premier conseil du médecin : ne pas prendre ces médicaments plus de 5 ou 6 jours, le temps que dure un rhume.

Par ailleurs, faut-il considérer les comprimés et les sprays de la même façon ? Réponse du Dr. Philippe Rombaux, responsable du service O.R.L. à l'hôpital St Luc-UCLouvain : "Concernant les sprays, le danger, c'est d'en mettre de plus en plus. Ca peut quand même être résorbé dans le corps et provoquer de l'hypertension. Et surtout, à un certain moment, la muqueuse ne va plus réagir et on va avoir ce que nous appelons une rhinite médicamenteuse et là, on va devoir se tourner vers des solutions chirurgicales".

Et si on prend trop de comprimés ... qu'est-ce qui se passe ? Réponse du spécialiste ORL, : "Puisque le médicament va dans tout le corps, il peut y avoir des effets secondaires sur la tension artérielle, sur le rythme cardiaque, sur la prostate. C'est aussi un médicament que l'on ne donne pas aux personnes âgées. Donc il y a pas mal de contre-indications à prendre ça".